Недвижимость в Словакии
811 09 Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova
Общая площадь, м² : 135.0 € 1 300
831 01 Bratislava, Nové Mesto, Bárdošova
Общая площадь, м² : 110.0 € 1 200
900 31 Stupava, Lesná
Общая площадь: не указана € 1 400
811 09 Bratislava, Staré Mesto, Pribinova
Общая площадь: не указана € 1 150
821 08 Bratislava, Ružinov, Zelinárska
Общая площадь: не указана € 850
851 10 Bratislava, Rusovce, Kovácsova
Общая площадь: не указана € 1 500
811 02 Bratislava, Staré Mesto, Žižkova
Общая площадь, м² : 90.0 € 1 500
851 10 Bratislava, Rusovce
Общая площадь, м² : 40000.0 € 160
811 09 Bratislava, Staré Mesto, Landererova
Общая площадь, м² : 59.0 € 550
851 07 Bratislava, Petržalka, Žltá 7
Общая площадь, м² : 31.0 € 99 000
831 02 Bratislava, Nové Mesto, Račianska
Общая площадь, м² : 60.0 € 650
841 03 Bratislava, Lamač, Podháj
Общая площадь: не указана € 1 300
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Новостройки Словакии Братислава
Новостройки в Словакии Проект Ovocné Sady в продаже. 1 комн кв от 78 360 евро. 2х комн кв от 112 320 евро. 3х комн кв от 145 200 евро. Ипотека.Подробнее
Жилой комплекс в Словакии Шаморин
Отдельный, закрытый, новый жилой комплекс в Словакии, Шаморин.Подробнее
Новостройки в Братиславе Словакия проект Pod Vinicou
На выбор уже предложены новые квартиры в шести жилых домах в комплексе Pod Vinicou для семейного проживания в обособленном ареале ...Подробнее
Приобретение недвижимости в Словакии, полный каталог недвижимости
Недвижимость в Европе давно уже не считается роскошью. Купить или арендовать квартиру/дом в Словакии стало нормой. Ценовая доступность и близкая по духу и стилю разговорная речь ломает последние барьеры между нашими странами.
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Агент