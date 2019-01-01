Приобретение недвижимости в Словакии, полный каталог недвижимости

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Недвижимость в Словакии

Аренда
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811 09 Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova

Общая площадь, м² : 135.0 € 1 300

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Аренда
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831 01 Bratislava, Nové Mesto, Bárdošova

Общая площадь, м² : 110.0 € 1 200

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Аренда
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900 31 Stupava, Lesná

Общая площадь: не указана € 1 400

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Аренда
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811 09 Bratislava, Staré Mesto, Pribinova

Общая площадь: не указана € 1 150

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Аренда
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821 08 Bratislava, Ružinov, Zelinárska

Общая площадь: не указана € 850

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Аренда
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851 10 Bratislava, Rusovce, Kovácsova

Общая площадь: не указана € 1 500

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Аренда
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811 02 Bratislava, Staré Mesto, Žižkova

Общая площадь, м² : 90.0 € 1 500

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Продажа
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851 10 Bratislava, Rusovce

Общая площадь, м² : 40000.0 € 160

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Аренда
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811 09 Bratislava, Staré Mesto, Landererova

Общая площадь, м² : 59.0 € 550

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Продажа
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851 07 Bratislava, Petržalka, Žltá 7

Общая площадь, м² : 31.0 € 99 000

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Аренда
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831 02 Bratislava, Nové Mesto, Račianska

Общая площадь, м² : 60.0 € 650

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Аренда
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841 03 Bratislava, Lamač, Podháj

Общая площадь: не указана € 1 300

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Блог

Новостройки Словакии Братислава

Новостройки в Словакии Проект Ovocné Sady в продаже. 1 комн кв от 78 360 евро. 2х комн кв от 112 320 евро. 3х комн кв от 145 200 евро. Ипотека.

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Жилой комплекс в Словакии Шаморин

Отдельный, закрытый, новый жилой комплекс в Словакии, Шаморин.

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Новостройки в Братиславе Словакия проект Pod Vinicou

На выбор уже предложены новые квартиры в шести жилых домах в комплексе Pod Vinicou для семейного проживания в обособленном ареале ...

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Приобретение недвижимости в Словакии, полный каталог недвижимости

Недвижимость в Европе давно уже не считается роскошью. Купить или арендовать квартиру/дом в Словакии стало нормой. Ценовая доступность и близкая по духу и стилю разговорная речь ломает последние барьеры между нашими странами.

Законодательством Словакии не возбраняется приобретение в частную собственность жилые помещения и коммерческие объекты иностранным юридическим и физическим лицам. Свободное приобретение любой недвижимости кроме сельскохозяйственных территорий и лесонасаждений. Поэтому приобретение недвижимости в данной стране пользуется большой популярностью у наших сограждан.

Как приобрести недвижимость в Словакии?

Если вам необходима помощь в выборе жилья или коммерческого объекта в любом месте Словакии, то предлагаем посетить наш сайт. Здесь вы найдете самый полный каталог всех продающихся и сдающихся в аренду квартир, домов, земельных участков под застрой и других помещений, находящихся на территории страны.

Обширная база данных по всей Словакии позволяет быстро и доступно подобрать желаемую площадь. Мы предлагаем своим клиентам любой вид сделки с недвижимостью – от аренды, покупки/продажи до обмена в любом городе или жилом районе Словакии.

Почему мы?

Мы не предлагаем услуги. Мы оказываем реальную помощь в том, что умеем делать. К вашему вниманию:

  • самый полный каталог продающейся/сдающейся недвижимости в любых областях Словакии;
  • быстрое и аккуратное проведение любой сделки с недвижимостью;
  • регулярное обновление данных каталога;
  • удобное получение полной информации прямо на сайте.

Любая сделка по недвижимости требует особой ответственности в двухстороннем порядке. Мы являемся гарантом всех сделок по недвижимости, которые проводит наша компания. Как правило, стандартная процедура сделки с недвижимостью занимает более 14 дней. Мы предлагаем ускоренный процесс оформления всех документов. Работая на обоюдном доверии, мы с уважением относимся к требованиям и желаниям клиентов.

Всю необходимую и более подробную информацию по сделкам с недвижимостью в Словакии вы сможете найти в специализированных разделах на нашем сайте.

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Наши Агенты

Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

Директор

Тел: +421-903-770-877
Email: mail@realty-slovakia.ru
Олег Самойлов

Олег Самойлов

Агент

Тел: +421-903-770-877
Email: realtyslovakia.ru@gmail.com