На выбор уже предложены новые квартиры в шести жилых домах в комплексе Pod Vinicou для семейного проживания в обособленном ареале ...

Новостройки в Словакии Проект Ovocné Sady в продаже. 1 комн кв от 78 360 евро. 2х комн кв от 112 320 евро. 3х комн кв от 145 200 евро. Ипотека.

Приобретение недвижимости в Словакии, полный каталог недвижимости

Недвижимость в Европе давно уже не считается роскошью. Купить или арендовать квартиру/дом в Словакии стало нормой. Ценовая доступность и близкая по духу и стилю разговорная речь ломает последние барьеры между нашими странами.

Законодательством Словакии не возбраняется приобретение в частную собственность жилые помещения и коммерческие объекты иностранным юридическим и физическим лицам. Свободное приобретение любой недвижимости кроме сельскохозяйственных территорий и лесонасаждений. Поэтому приобретение недвижимости в данной стране пользуется большой популярностью у наших сограждан.

Как приобрести недвижимость в Словакии?

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